Le Doubs va passer en vigilance canicule ce vendredi 18 août

La Franche-Comté est placée actuellement en vigilance jaune pour la canicule. Ce vendredi, un cap supplémentaire devrait être franchi : le Jure et le Doubs vont être placés en vigilance orange canicule par Météo France, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône étant pour l’instant maintenus vigilance jaune.

Sur son site, Météo France indique que « le flux de sud-ouest apporte une masse d’air de plus en plus chaud ». Ainsi, à partir de ce vendredi à 12 h, les départements du Doubs et du Jura seront placés en vigilance orange.

Météo France indique également que « tous les scénarios s’accordent pour envisager une vague de chaleur durable, probablement jusqu’en milieu de semaine prochaine. L’extension vers le nord-ouest reste toutefois à préciser. Le zonage des départements en jaune et en orange sera donc réactualisé quotidiennement au vu des températures réellement observées et de l’évolution de la prévision. » Pour l’instant, des températures de 20 à 22 degrés la nuit sont prévues ce week-end dans le nord Franche-Comté.