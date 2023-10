Jean-Louis Étienne : « Nous avons atteint la limite de la civilisation carbone »

« Attention à ne pas perdre le nord. » Ainsi termine l’introduction de Jean-Louis Étienne, dans son ouvrage La complainte de l’ours. Ne pas perdre le nord face aux défis qui attendent l’humanité, menacée par le dérèglement climatique. Ne pas perdre le nord, non plus, zone la plus touchée, déjà, par les conséquences de ce même dérèglement climatique. On enregistre une hausse des température de + 4 °C en 70 ans dans l’Artique, rappelle le médecin et aventurier, qui a commencé à explorer le monde à la fin des années 1970. Une zone qui accueille 80 % de réserves d’eau douce de la planète et qui est « une clé de [la] machine climatique », pour reprendre ses mots. « On a ouvert la porte du frigo », image-t-il. L’heure est grave. Son message est clair. Et il est venu le rappeler ce mardi 3 octobre, en début de soirée, au quelque 420 participants de cette 4e édition* du forum Hydrogen business for climate, qui se tient à l’Atria à Belfort ; l’édition se termine ce mercredi 4 octobre au soir.

Jean-Louis Étienne est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, en 1986. Il l’a fait en 63 jours, en tirant lui-même son traineau. Ça vous pose le bonhomme. Et sa crédibilité. « J’ai vu, donc j’ai une légitimité », convient-il, alors qu’on l’interroge sur sa dimension de précurseur. Mais sa modestie est à la hauteur de ses exploits. Immense. Car de rappeler : « Il ne faut pas aller loin pour se rendre compte du dérèglement climatique. » Il cite la mer de Glace, à Chamonix, qui recule. Il évoque les campagnes et ces canicules qui dessèchent déjà les arbres et les haies. « Nous avons atteint la limite de la civilisation carbone », tranche l’homme âgé de 76 ans, qui convient que « la prise de conscience est plus forte ». Pour autant, « la sauce tomate, ça ne mène à rien », tance-t-il, en ciblant quelques actions de militants écologistes. Il regrette que cela n’amène pas de réflexion à « des solutions à la complexité du problème ». « La solution est dans l’action », insiste-t-il, rappelant que l’enjeu est la décarbonation de l’énergie. C’est la clé de voûte.