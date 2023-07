Belfort : Jean-Louis Étienne, grand témoin du forum hydrogène

Jean-Louis Étienne a été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, en 1986. Il l’a fait en 63 jours, en tirant lui-même son traineau. Il a aussi réalisé la première traversée intégrale de l’Antarctique en 1989-1990, en parcourant 6 300 km en 7 mois, en traineau à chiens, avec l’Américain Will Steger. Ça place le bonhomme. « Ses nombreuses expéditions à vocation pédagogique et scientifique ont pour objectifs de faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu’elles jouent sur la vie et le climat de la terre », rappelle le forum dans une newsletter parue ce jeudi 20 juillet et annonçant le nom du grand témoin de cette 3e édition.

Jean-Louis Étienne est un « infatigable défenseur de la planète », rappelle également le forum. L’explorateur a débuté comme tourneur fraiseur, avant d’être médecin et de se spécialiser en chirurgie. En 1977-1978, il est médecin sur Pen Duick 6 d’Eric Tabarly, pour la Course autour du monde, rappelle sa biographie. Il a mené des expéditions dans l’Himalaya, en Patagonie ou encore au Groënland, avant de s’attaquer au pôle Nord en solidaire.