Grand Belfort : mieux trier le verre permet de participer aux dons pour les Restos du coeur

« 100 bouteilles collectées, un repas aux restos du coeur », écrit le Grand Belfort dans un communiqué de presse. Chaque année, avec le tri du verre effectué par les habitants, le Grand Belfort reverse un don aux Restaurants du coeur du Territoire de Belfort. La somme correspond aux recettes supplémentaires engendrées par la hausse de la collecte annuelle par rapport à l’année précédente. Plus le tri est important, plus le chèque l’est.

Problème : le tonnage de verres collectés baisse depuis 2022 dans l’agglomération. Il était en progression constante depuis 2017, passant de 2 847 tonnes en 2017 à 3 257 tonnes en 2021. Mais en 2022, il a légèrement chuté : 3 202 tonnes. Aujourd’hui, le Grand Belfort collecte environ 31 kilos de verre par habitant et par an. Le résultat est en dessous de la moyenne régionale (41 kilos) et nationale (34 kilos). Sachant que la consommation annuelle moyenne d’emballages en verre est de 50 kilos par personne, la marge de progression « est importante ». « Une grande quantité de bouteilles et bocaux en verre est encore jetée dans la poubelle d’ordures ménagères au lieu d’être triée », détaille le Grand Belfort. L’Agglomération encourage à trier au plus possible le verre pour ce partenariat local, alors que la campagne d’hiver de l’association va bientôt démarrer.