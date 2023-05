Graminées : risque allergique maximum en Bourgogne-Franche-Comté

L’alerte 3, très élevée, est mise en place cette semaine pour un risque allergo-pollinique maximal des graminées pour l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. « Les conditions météorologiques actuelles sont favorables à la pollinisation des graminées, espèce fortement allergisante », indique l’Atmo Bourgogne-Franche-Comté, association en charge de la mesure de la qualité de l’air.

Les graminées regroupent plus de 10 000 espèces différentes. « Ce sont des plantes généralement caractérisées par une tige légère et très résistante renflée de nœuds réguliers, d’où poussent de longues et fines feuilles lancéolées, formant une gaine autour de la tige. On trouve ces plantes dans les prairies, jardins, pelouses, au bord des routes, champs cultivés », détaille l’Atmo dans sa communication annonçant l’alerte de niveau 3.