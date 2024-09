Une année à oublier dans le vignoble du Jura

Après plus de quatre heures d’effort à remonter les pentes avec des seaux de plusieurs kilos, le déjeuner, arrosé d’un Arbois Trousseau 2020, médaillé d’argent au concours général agricole, offre un répit bienvenu aux vendangeurs. Autour de la table dépliée au pied du camion, ils profitent d’un des rares rayons de soleil de l’année.

“Depuis octobre, on a eu des conditions climatiques très difficiles, avec de la pluie et du vent”, avance Patrick Rolet, viticulteur bio et éleveur bovin à Cramans, retraçant ses douze derniers mois. “Imaginez-vous toute la journée dehors avec des 20, 30 millimètres de pluie, et jusqu’au 15 juillet comme ça… C’était tous les trois ou quatre jours qu’il fallait recommencer les traitements, surtout en agriculture biologique. De mémoire de vigneron, je ne sais pas si on a déjà eu autant de pluviométrie.” Ces précipitations et l’humidité persistante dans les vignes ont aussi facilité la diffusion du mildiou, qui a ravagé bien des parcelles.

Pour bon nombre de professionnels, il a fallu prendre soin des ceps de vigne contre ce champignon pour sauver les raisins… de 2025. “On est face à une perte historique sur les 25 dernières années”, résume pour l’AFP Olivier Badoureaux, le directeur du Comité interprofessionnel des vins du Jura. “Une belle récolte, c’est environ 80 000 hectolitres. Cette année, si on fait entre 25 et 30 000, ça sera déjà bien. Heureusement, la qualité devrait être au rendez-vous.”