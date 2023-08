Froideconche : une société d’élagage condamnée avec SNCF Réseau pour atteinte à l’environnement

La société Sefa Environnement, située à Froideconche, juste à côté de Luxeuil-les-Bains, a été condamnée mardi avec SNCF Réseau, pour qui elle travaillait. La filiale de la SNCF est condamnée, quant à elle, à 450 000 euros d’amende par le tribunal correctionnel d’Angers pour “complicité d’atteinte non autorisée par personne morale à la conservation d’habitat naturel d’une espèce protégée” et “complicité d’atteinte non autorisée par personne morale à la conversation d’espèce animale non domestique-espèce protégée”, a fait savoir dans un communiqué le procureur de la République d’Angers, Eric Bouillard.