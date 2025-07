Eurockéennes : quel temps au Malsaucy pour le festival ?

Le festival débutera sous une météo variable. Le matin, une alternance de soleil et de nuages laissera place à une possible averse, surtout entre 14h et 20h. Cette pluie sera de courte durée et ponctuée de rafales de vent pouvant atteindre 40 à 50 km/h, accompagnées de quelques grondements, sans toutefois entraîner de phénomènes violents. La température maximale ne dépassera pas 26 à 27°C.

« Si il y a une averse le jeudi, elle ne fera pas grand-chose. Je ne m’attends pas à de la boue plus que ça », rassure Ilyes Ghouil, de Météo Franc-Comtoise, invitant les festivaliers à prévoir un Kway mais sans craindre une météo désastreuse.