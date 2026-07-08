Eurockéennes : des pistes pour être plus éco-responsable

Les Eurockéennes doivent beaucoup à leur cadre : la presqu’ile du Malsaucy. C’est vrai pour les festivaliers, ça l’est encore plus pour les artistes dont les loges sont installées à l’ombre des arbres, pour les journalistes, dont l’espace média est dressé au bord de la Véronne, ou encore des mécènes, avec par exemple le « bar des bouleaux ». Cette appellation est d’ailleurs typique de ce uq’un appelle les arbres remarquables pour les Eurocks : ce sont ces arbres qui sont devenus des points de repère pour les habitués du festival. Ils sont fragiles, donc il faut les protéger. Les camions et engins peuvent les blesser au niveau des troncs et provoquer des cicatrices qui vont entraver leur croissance. Des protections ont été posées autour des troncs les plus proches des passages. D’autres blessures au niveau des branches peuvent intervenir. Par exemple avec des câbles d’arrimage pour les scènes : des protections sont utilisées pour protéger l’arbre de la blessure du câble. Troisième et dernier risque identifié (par une étude menée par le festival Wheel of green) : le tassement autour des arbres et plus généralement sur le site. Pour les arbres, ce tassement renforce l’effet de sécheresse, en compactant notamment les poches d’eau qui peuvent subsister entre les racines A titre préventif, le sol a été recouvert de copeaux à certains endroits : ils doivent limiter le tassement et apporter une couche propice à garder l’humidité. Idéalement, il faudrait que ces copeaux proviennent de l’entretien et de l’élagage du site. Ce sera peut-être le cas dans les années à venir.

Dans le même état d’esprit, les tables montées entre des arbres ou autour de tronc ont été fixées sans clou ni vis dans l’arbre.

Des actions de pédagogie sont faites envers les chauffeurs d’engins qui interviennent sur le site, et peut-être un jour en direction des festivaliers, qui seraient prêts à en apprendre plus sur les arbres du Malsaucy, pour peu que cela soit fait de façon ludique. Par exemple : « Combien cet arbre a-t-il vu de festivals des Eurockéennes ? », pour ensuite aller vers des questions sur l’espèce, ses spécificités, etc.