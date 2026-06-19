,

Les Eurockéennes veulent structurer leur action environnementale

Des panneaux rendent les poubelles plus visibles pour les festivaliers des Eurockéennes
Un exemple d'action pour l'environnement: des panneaux rendent les poubelles plus visibles pour les festivaliers des Eurockéennes . | archives © Le Trois - J. B.

De la protection des arbres du Malsaucy pendant le festival à une meilleure prise en compte des aléas climatiques, les organisateurs des Eurockéennes de Belfort veulent franchir une nouvelle étape dans leurs actions en faveur du développement durable.

Ramassage des déchets, distribution de cendriers portables, tri, réduction du plastique à usage unique, mobilité : chaque année, les Eurockéennes mettent en avant des actions qu’elles mettent en place ou renouvellent en faveur de l’environnement.

Pour cette édition 2026, les organisateurs veulent sortir de la méthode empirique et avoir une action plus structurée, avec une vision globale et une évaluation de l’efficacité de ce qui est mis en œuvre.

« Le Malsaucy est un espace partagé, avec une zone de nidification à l’arrière. Nous avons le devoir de le restituer dans l’état où nous l’avons reçu », justifie Jean-Paul Roland, directeur de Territoires de musiques, l’association organisatrice des Eurockéennes.

La première mesure a été de faire appel à un conseiller en environnement, Jérémy Debreu. Il a constitué un inventaire « de plusieurs centaines d’actions menées », non seulement pour créer une base de données de l’existant, mais aussi pour évaluer chacune d’entre elles, via un Fairly score. « C’est un peu notre Nutriscore environnemental », illustre Jean-Paul Roland. Les actions reçoivent un feu rouge, feu orange ou feu vert, selon leur pertinence, leur efficacité, leur pérennité. Cela va de l’intégration de données sur les gaz à effet de serre au lien avec le tissu associatif local, en passant par la mobilité des festivaliers, la restauration, l’adaptation au changement climatique (que ce soit la canicule ou la tempête de 2022).

Une centaine d’arbres remarquables identifiés

En fonction de ces données, les Eurockéennes vont faire évoluer leurs pratiques. « C’est une stratégie d’amélioration continue, par couches successives, » explique Jean-Paul Roland, en inscrivant la démarche dans le temps

A titre d’exemple, il évoque la biodiversité et le patrimoine arboré du Malsaucy à mieux mettre en valeur et à protéger. « On le faisait de façon empirique ; on veut le formaliser », complète-t-il.

Ainsi, l’ONF (Office national de la forêt) a mené une étude sur les arbres du Malsaucy et en a identifié une centaine, qualifiés de remarquables.

Parallèlement, les organisateurs des Eurockéennes ont effectué une visite du site avec les responsables de la Maison de l’environnement, afin d’identifier les arbres les plus exposés lors du festival : tassement du sol qui pourrait asphyxier les racines, trous créés par le passage de véhicules, risques de casse de branches.

Forts de ces diagnostics, les organisateurs des Eurocks indiquent vouloir mettre en œuvre des mesures précises : tubes de protection des troncs, décompactage des sols, sensibilisation des équipes de montage ou encore des livreurs lors de leurs interventions sur le site.

Lors des prochaines éditions, ces actions seront complétées. Jean-Paul Roland évoque des actions de reboisement, de sensibilisation des festivaliers, ou même d’indentification et de nommage de certains arbres remarquable pour en transmettre la mémoire.

« C’est une co-responsabilité entre organisateurs, prestataires et festivaliers », conclut Jean-Paul Roland.

Nos derniers articles

Les saisies effectuées par la police et la gendarmerie dans le cadre d'un coup de filet dans le milieu de la drogue sont estimées à un montant de l'ordre de 738 000 euros par le procureur de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois.

Montbéliard : 14 interpellations et 19,5 kilos de drogue saisis

Un vaste coup de filet de la police et de la gendarmerie dans le nord Franche-Comté a débouché sur l’interpellation de 14 personnes, la saisie de drogue pour un montant évalué à 330 000 euros et la saisie d’avoirs criminels pour plus de 400 000 euros.
,
La rue Thierry-Mieg, entre l'Afpa Belfort et le Techn'hom, a été déclassée ce jeudi 18 juin 2026 par le conseil municipal de Belfort, pour permettre la construction d'un nouveau bâtiment d'Arabelle Solutions.

Belfort : le nouveau bâtiment d’Arabelle sera construit sur le site de l’Afpa

Arabelle Solutions Belfort va construire un bâtiment de 20 000 m² au Techn'hom, au sud de l'étang Bull, le long de l'avenue des Usines.
Damien Meslot, maire de Belfort, a été hué par les manifestants lors de son arrivée au conseil municipal de ce jeudi 18 juin 2026.

Belfort : huées et guerres de position au conseil municipal

Le maire de Belfort et les membres de sa majorité sont entrés sous les huées de manifestants dans l’annexe de la mairie pour se rendre au conseil municipal de ce jeudi 18 juin. Et l’opposition a saisi toutes les occasions pour réclamer le maintien des intervenants en sport et musique dans les écoles.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

PUB

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

100 Appartements6 Immeubles57 Maisons7 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC