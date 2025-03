Être acteur de son territoire avec la COP régionale

La 16e Conférence des Parties (COP) pour la biodiversité a eu lieu du 25 au 27 février à Rome, un moment clé pour la protection du vivant. Cette conférence mondiale réunit tous les deux ans 196 Etats signataires pour se mettre d’accord sur les actions à mener pour lutter contre la perte de biodiversité à l’échelle mondiale.

Et localement, en Bourgogne-Franche-Comté ? En Bourgogne-Franche-Comté, une COP territoriale a aussi vu le jour pour engager la région vers un avenir plus durable. Notre mode de vie est donc directement concerné et interpellé, et la réussite du plan de transition écologique dépend des changements d’habitudes de chacun pour : mieux se déplacer, mieux se loger, mieux préserver et valoriser nos écosystèmes, mieux produire, mieux se nourrir, mieux consommer. Ces 6 thématiques constituent le socle de la territorialisation de la planification écologique.

Parmi ces thématiques, le troisième axe vise à « mieux préserver et valoriser nos écosystèmes » ! L’enjeu de ce thème est de concilier la conservation de la biodiversité et les activités humaines en renforçant les actions locales.

1 360 citoyens ont participé à l’enquête régionale d’octobre 2024, afin de donner leurs avis sur les actions à porter, soutenir et développer en matière de transition écologique. Près de 85 % des répondants se disent « prêts » ou « plutôt prêts » à accentuer leurs efforts dans ce domaine d’action. Une attention particulière sur les usages et la protection de l’eau semblent également une priorité pour les citoyens. En partageant leur vision et leurs attentes pour un territoire plus résilient, cette mobilisation permet de construire ensemble les solutions de demain.