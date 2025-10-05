En 2025, les espaces sans tabac ont été étendus

Le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France, avec 75 000 décès chaque année. Chez les jeunes de 17 ans, plus d’un sur six fume quotidiennement. L’initiation précoce accroît fortement les risques d’addiction et de maladies graves.

L’exposition à la fumée de tabac entraîne de nombreux troubles : maux de tête, nausées, toux, irritation des yeux et des voies respiratoires, aggravation des allergies, maladies cardiovasculaires, infections respiratoires et divers cancers, dont celui du poumon.

La fumée de tabac est dangereuse pour les fumeurs mais aussi pour leur entourage. Le tabagisme passif expose les non-fumeurs à des composés souvent encore plus toxiques. Une exposition régulière augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer du poumon, d’asthme et d’infections respiratoires.

Chez l’enfant, les effets sont particulièrement préoccupants : mort subite du nourrisson, irritations des yeux, du nez et de la gorge, rhinopharyngites et otites fréquentes, risque accru d’asthme ou de bronchites et pneumonies. Le tabagisme passif est aussi lié à des complications pour les bébés à naître, comme un retard de croissance ou un faible poids de naissance.

En France, le tabagisme serait responsable de 3 000 à 5 000 décès par an, selon le ministère de la Santé.

La généralisation des espaces sans tabac s’accompagne de nouvelles mesures pour prévenir des addictions et protéger les plus jeunes :