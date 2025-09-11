Les restrictions d’usages de l’eau sont levées dans le Doubs

La préfecture du Doubs a annoncé dans un communiqué de presse ce jeudi après-midi, 11 septembre, que les restrictions d’usage de l’eau sont levées dans l’ensemble du département. Le préfet avait décidé de première restrictions en juillet, qu’il avait renforcée le 18 août pendant l’épisode caniculaire.

« Après plusieurs mois consécutifs de déficit pluviométrique et deux épisodes caniculaires en juin et août, les dernières semaines ont été marquées par un retour de pluies largement supérieures aux normales saisonnières, constate la préfecture dans son communiqué. Le passage régulier de ces fronts pluvieux, combiné à des températures plus fraîches, a entraîné une hausse des débits des cours d’eau du département, désormais supérieurs aux seuils de vigilance sécheresse. En conséquence, le préfet du Doubs a décidé de lever l’ensemble des restrictions relatives aux usages de l’eau sur tout le département, qui étaient jusqu’alors placées au niveau d’alerte renforcée. »