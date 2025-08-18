Le Doubs et la Haute-Saône passent en alerte sécheresse renforcée

Concrètement, les mesures de restriction touchent aussi bien l’arrosage des pelouses que le nettoyage des façades, toitures, et surfaces imperméabilisées (soumis à autorisation et possible que si les travaux ont été programmés et sont réalisés par une entreprise professionnelle) ; l’arrosage des terrains de sport qui ne sont pas à enjeux nationaux n’est plus autorisé.

Les acteurs économiques doivent également réduire leur consommation en eau (-60 % pour les golfs, -20 % pour les activités industrielles consommant plus de 7000 m3/an). L’irrigation agricole par aspersion est également encadrée pour éviter tout arrosage en journée. Tous travaux de maintenance susceptibles de dégrader le niveau de service des systèmes d’assainissement, sauf si elles sont indispensables et urgentes pour le bon fonctionnement du traitement, doivent être reportés.

L’ensemble des mesures sont résumés dans le tableau ci-dessous (consulter la ligne « Alerte renforcée ».

Le site internet Vigi’eau permet d’accéder à l’ensemble des arrêtés de restriction en

vigueur sur le territoire national à l’adresse suivante : https://vigieau.gouv.fr

Pour plus de renseignements, la préfecture du Doubs invite à consulter sont site : https://www.doubs.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Eau/Secheresse

ou à contacter la direction départementale des territoires du Doubs, service Eau, risques, nature, forêt – Tel : 03 39 59 55 59.