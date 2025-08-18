Le Doubs et la Haute-Saône passent en alerte sécheresse renforcée

Le temps « mitigé » de juillet et les quelques orages en fin de semaine dernière n’ont pas suffi : la sécheresse s’accentue dans le nord Franche-Comté et pousse les préfectures à prendre de nouvelles mesures, qui viennent renforcer celles prises début juillet. « Depuis début août, des températures élevées et un fort déficit pluviométrique par rapport aux normales de saison sont observés, justifie la préfecture du Territoire de Belfort. Si la pluviométrie du mois de juillet, conjuguée à des températures modérées, a permis de préserver temporairement le niveau des cours d’eau du département et de ménager les nappes phréatiques notamment la nappe alluviale de la Savoureuse, le niveau de l’ensemble des rivières est désormais en baisse constante. Les bassins versants du Nord du département (Savoureuse et Saint-Nicolas) sont plus fortement impactés que ceux du Sud, dont les niveaux jusqu’à présent corrects sont également en baisse. »
"Une baisse très rapide des débits des rivières"
La préfecture du Doubs dresse à peu près le même constat, tout en soulignant que des communes commencent par être ravitaillées par camion-citerne : « Le mois de juillet a été conforme aux normales de saison pour la pluviométrie et a connu des températures plutôt fraîches. Ces éléments ont permis une stabilisation de la sécheresse, voire une légère amélioration. La canicule et l’absence de pluie depuis début août ont réactivé très rapidement la sécheresse latente en cours se traduisant par une baisse très rapide des débits des rivières. Les tendances météorologiques des prochains jours indiquent le retour à des températures de saison et un temps sec après un passage pluvieux et frais en ce milieu de semaine. Ces pluies ne suffiront pas à améliorer la situation actuelle, dégradée par les deux derniers épisodes caniculaires. Par ailleurs, certaines communes commencent à être alimentées en camion-citerne et les interconnexions des réseaux d’eau potable sont de plus en plus importantes du fait de tarissement de petites sources sur l’ensemble du territoire. Face à cette situation, et afin de préserver la ressource en eau, le préfet du Doubs a décidé de placer le département en alerte renforcée sécheresse. Ce classement entraîne le renforcement des mesures de restriction des usages de l’eau dans l’ensemble du département dès à présent. »
Nouvelles restrictions
Concrètement, les mesures de restriction touchent aussi bien l’arrosage des pelouses que le nettoyage des façades, toitures, et surfaces imperméabilisées (soumis à autorisation et possible que si les travaux ont été programmés et sont réalisés par une entreprise professionnelle) ; l’arrosage des terrains de sport qui ne sont pas à enjeux nationaux n’est plus autorisé.
Les acteurs économiques doivent également réduire leur consommation en eau (-60 % pour les golfs, -20 % pour les activités industrielles consommant plus de 7000 m3/an). L’irrigation agricole par aspersion est également encadrée pour éviter tout arrosage en journée. Tous travaux de maintenance susceptibles de dégrader le niveau de service des systèmes d’assainissement, sauf si elles sont indispensables et urgentes pour le bon fonctionnement du traitement, doivent être reportés.
L’ensemble des mesures sont résumés dans le tableau ci-dessous (consulter la ligne « Alerte renforcée ».
Le site internet Vigi’eau permet d’accéder à l’ensemble des arrêtés de restriction en
vigueur sur le territoire national à l’adresse suivante : https://vigieau.gouv.fr
Pour plus de renseignements, la préfecture du Doubs invite à consulter sont site : https://www.doubs.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Eau/Secheresse
ou à contacter la direction départementale des territoires du Doubs, service Eau, risques, nature, forêt – Tel : 03 39 59 55 59.