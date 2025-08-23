Cyanobactéries : les activités nautiques interdites à l’étang des Forges

Les cyanobactéries perturbent la saison estivale dans le Territoire de Belfort. L’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté confirme que les activités nautiques sont interdites depuis le jeudi 14 août à l’étang des Forges, à Belfort. Les dernières analyses ont révélé un biovolume de 19,03 mm³/L, largement au-dessus du seuil d’alerte fixé à 1 mm³/L, entraînant des recherches complémentaires sur la présence de toxines.

De nouvelles analyses réalisées lundi 18 août indiquent une légère baisse (17,038 mm³/L), mais l’ARS précise rester « en attente des résultats en toxines », tout en maintenant l’interdiction des pratiques nautiques. La baignade est de toute façon interdite toute l’année à l’étang des Forges, mais les clubs de voile et les usagers habituels de l’étendue d’eau doivent composer avec ces restrictions.

L’ARS rappelle que les cyanobactéries prolifèrent dans des conditions bien connues : stagnation de l’eau, températures élevées — entre 25 et 30 degrés — et apports excessifs en nutriments (azote, phosphore). Ces micro-organismes peuvent libérer des cyanotoxines dangereuses pour l’homme et les animaux, entraînant des irritations, des troubles digestifs ou, dans les cas les plus graves, des atteintes hépatiques et neurologiques.