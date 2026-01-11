Climat : les bonnes (ré)solutions 2026 !

Le climat correspond aux conditions atmosphériques d’une région — températures, pluies, vent… — observées sur plusieurs décennies. Il ne faut pas le confondre avec la météo, qui décrit le temps qu’il fera aujourd’hui ou demain.

Le changement climatique désigne les modifications durables du climat à l’échelle de la planète mais aussi des climats de notre région. Il se traduit par des températures plus élevées, des pluies irrégulières, la fonte des glaciers, la montée des mers et des phénomènes extrêmes comme les canicules ou les tempêtes.

Ces changements sont principalement liés aux activités humaines. La combustion d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) libère surtout du dioxyde de carbone (CO₂), tandis que d’autres activités (gestion des déchets, agriculture… ) produisent du méthane (CH₄), du protoxyde d’azote (N 2 O)…. Même si certaines sources naturelles émettent des gaz à effet de serre, les émissions humaines sont aujourd’hui les plus importantes et déséquilibrent l’effet de serre, provoquant le réchauffement global.

L’effet de serre est un phénomène naturel indispensable : il retient une partie de la chaleur du soleil et permet à la vie de se développer sur Terre. Depuis l’ère industrielle, l’augmentation des gaz à effet de serre amplifie ce mécanisme, perturbant les cycles naturels et les écosystèmes.