Chikungunya : un deuxième cas autochtone confirmé à Dijon

Un deuxième cas autochtone de chikungunya a été confirmé le 11 août par le Centre national de référence des arboviroses. Il concerne une personne vivant dans le même périmètre que le premier malade, identifié le 8 août. L’ARS, Santé publique France et la Ville de Dijon ont lancé des actions préventives immédiates : démoustication dans la nuit du 11 au 12 août et enquêtes porte-à-porte pour repérer d’éventuels autres cas.

Un numéro d’information, le 0805 200 550, est ouvert 7 jours sur 7. Les habitants sont appelés à se protéger des piqûres et à supprimer toute eau stagnante pour limiter la prolifération du moustique-tigre (voir notre article plus détaillé).