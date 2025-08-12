Le Trois –

Chikungunya : un deuxième cas autochtone confirmé à Dijon

Le moustique-tigre sous surveillance en Bourgogne-Franche-Comté
Moustique-tigre. | ©WikiImages de Pixabay
En bref

Quatre jours après la détection d’un premier cas local de chikungunya dans la capitale bourguignonne, les autorités sanitaires confirment une nouvelle contamination survenue sur place. Des opérations de démoustication et de dépistage sont en cours.

Un deuxième cas autochtone de chikungunya a été confirmé le 11 août par le Centre national de référence des arboviroses. Il concerne une personne vivant dans le même périmètre que le premier malade, identifié le 8 août. L’ARS, Santé publique France et la Ville de Dijon ont lancé des actions préventives immédiates : démoustication dans la nuit du 11 au 12 août et enquêtes porte-à-porte pour repérer d’éventuels autres cas. 

Un numéro d’information, le 0805 200 550, est ouvert 7 jours sur 7. Les habitants sont appelés à se protéger des piqûres et à supprimer toute eau stagnante pour limiter la prolifération du moustique-tigre (voir notre article plus détaillé).

L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Saint-Claude. (Illustration - Le Trois)

Montbéliard : un homme mis en examen pour corruption de mineure à des fins sexuelles

Un homme de 55 ans a été placé mardi en détention provisoire pour avoir convenu d'un rendez-vous avec proposition sexuelle auprès d'une mineure de 14 ans après des échanges en ligne, a-t-on appris auprès du procureur de Montbéliard.
Jean Mougenot, créateur des cycles Parco, à Belfort. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Parco élargit sa gamme pour toucher une nouvelle clientèle

La start-up belfortaine a dû réduire ses effectifs en 2024 et revoir sa stratégie pour 2025 et les années suivantes, en se concentrant sur l’industrialisation de la fabrication de son vélo à assistance électrique. Elle en profite pour lancer un modèle à cadre bas et proposer de nouveaux équipements.
Le Sdis 90 surveille le site de baignades tout l'été. | ©Le Trois - E.C.

En Bourgogne-Franche-Comté, des noyades en forte hausse depuis le début de l’été

Depuis le 1er juin, 18 noyades ont été recensées dans la région, contre 8 noyades sur toute l’année 2024. L'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté appelle à la vigilance.

