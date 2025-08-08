Le Trois –

Décrypter le Nord Franche-Comté
Menu
Appli mobile
Kiosque
Agenda des sorties
Prestations
Facebook-f Twitter
MENU
Menu

Un premier cas de chikungunya confirmé en Bourgogne-Franche-Comté

Le moustique-tigre sous surveillance en Bourgogne-Franche-Comté
Moustique-tigre. | ©WikiImages de Pixabay

Un premier cas autochtone de chikungunya a été confirmé à Dijon, le premier en Bourgogne-Franche-Comté. Un second cas est suspecté. Les autorités sanitaires ont déclenché des mesures d’urgence pour éviter la propagation de ce virus transmis par le moustique-tigre.

Un premier cas de chikungunya transmis localement a été confirmé vendredi 8 août à Dijon, marquant une première en Bourgogne-Franche-Comté. La personne atteinte, qui n’a pas voyagé dans une zone où le virus circule, présente un état de santé « n’inspirant pas d’inquiétude », selon l’Agence régionale de santé (ARS). Un deuxième cas, également domicilié à Dijon et déclaré le 5 août, est « fortement suspecté » et en attente de confirmation par le Centre national de référence des arboviroses.

Depuis le 1er mai, la région a recensé 35 cas importés de chikungunya, dont un dans le secteur des cas actuels. À l’échelle nationale, Santé publique France dénombre plus de 960 cas depuis le début de l’année, dont 72 autochtones (un cas autochtone désigne une personne qui a contracté une maladie sur place, sans avoir voyagé récemment dans une zone où le virus circule activement), principalement en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Corse, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine.

Le chikungunya, transmis par le moustique-tigre, provoque une fièvre brutale, explique l’ARS, souvent accompagnée de douleurs articulaires intenses et parfois d’éruptions cutanées. Dans certains cas, les symptômes articulaires peuvent persister plusieurs semaines, voire plusieurs années, en particulier chez les personnes âgées.

Des mesures en cours

Pour éviter toute propagation, des mesures ont été mises en place autour des lieux fréquentés par les malades : enquête entomologique, démoustication ciblée dans les prochains jours, distribution de documents d’information dans les boîtes aux lettres et opérations de sensibilisation en porte-à-porte. Les professionnels de santé locaux sont également mobilisés pour signaler tout nouveau cas suspect.

L’ARS rappelle que la lutte contre le moustique-tigre nécessite la mobilisation de tous. Les habitants sont invités à éliminer les eaux stagnantes chez eux — coupelles de pots de fleurs, récupérateurs d’eau non couverts, seaux ou jouets laissés dehors — et à se protéger des piqûres par le port de vêtements couvrants, l’usage de répulsifs et de moustiquaires pour les personnes vulnérables.

Une ligne téléphonique d’information, le 0805 200 550, est ouverte tous les jours pour répondre aux questions du public.

Conseil pour lutter contre le moustique-tigre

Se protéger des piqûres de moustiques

– Utiliser un répulsif cutané, particulièrement le matin et en fin de journée.

– Porter des vêtements couvrants et amples
-Utiliser des moustiquaires pour les nouveau-nés ou les personnes alitées

Eviter la prolifération des moustiques

Ne pas laisser d’eau stagnante chez soi :
– Vider (une fois par semaine) coupelles et soucoupes sous les pots de fleurs, gamelles des animaux, replis des bâches, seaux, pieds de parasol…
– Couvrir hermétiquement les récupérateurs d’eau
– Ranger (à l’abri de la pluie) les jouets, brouettes, seaux, arrosoirs
– Entretenir les gouttières, rigoles, chenaux…
– Jeter déchets et pneus usagés.

En cas de symptômes évocateurs (fièvre, douleur musculaire ou articulaire, maux de tête, éruption cutanée) : consulter un médecin.





Nos derniers articles

,
Match de préparation entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Red Star, le 1er août 2025.

[EN DIRECT] Suivez le match du FC Sochaux au Puy-en-Velay

C'est parti pour la saison 2025-2026 du championnat de National. Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace au Puy-en-Velay, pour cette 1re journée, ce vendredi 8 août. Coup d'envoi à 19h30, stade Charles-Massot. Suivez le match en direct, sur letrois.info
La montée historique du Ballon d'Alsace aura lieu le 10 août. | ©Historally

Trois jours de passion mécanique avec la montée historique du Ballon d’Alsace

Elle revient pour une 9e édition. Du 8 au 10 août 2025, la montée historique internationale du Ballon d’Alsace réunira près de 170 équipages. Trois jours pour admirer des véhicules anciens entre expositions, parade et montée sportive.
Les jeunes joueurs du centre de formation de Seloncourt mettent du coeur à l'ouvrage. | ©Le Trois - E.C.

Jeunes joueurs et Socios redonnent des couleurs au stade Bonal

Mercredi soir, 18h. Devant le stade Bonal à Montbéliard, une dizaine d’adolescents trottinent en ligne. Non pas vers le ballon rond, mais vers des pinceaux et des pots de peinture. À leurs côtés, des Socios fidèles au poste. Ensemble, ils repeignent les escaliers du stade Bonal. Bleu roy, jaune bouton d’or. Des couleurs qui claquent comme une promesse de renouveau.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC

Outils d’accessibilité

Augmenter le texte Augmenter le texte Diminuer le texte Diminuer le texte Niveau de gris Niveau de gris Haut contraste Haut contraste Liens soulignés Liens soulignés Police lisible Police dyslexie Lecture audio
Config lecture audio

Réinitialiser Réinitialiser
Outils d’accessibilité

Soutenir Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’information en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Dons mensuels
Don unique
FERMER
Rechercher

Plus de résultats...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Même gratuite,
l'info a un prix

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Votre don est défiscalisable à hauteur de 60% sur vos impôts

Faire un don