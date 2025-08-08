Un premier cas de chikungunya confirmé en Bourgogne-Franche-Comté

Un premier cas de chikungunya transmis localement a été confirmé vendredi 8 août à Dijon, marquant une première en Bourgogne-Franche-Comté. La personne atteinte, qui n’a pas voyagé dans une zone où le virus circule, présente un état de santé « n’inspirant pas d’inquiétude », selon l’Agence régionale de santé (ARS). Un deuxième cas, également domicilié à Dijon et déclaré le 5 août, est « fortement suspecté » et en attente de confirmation par le Centre national de référence des arboviroses.

Depuis le 1er mai, la région a recensé 35 cas importés de chikungunya, dont un dans le secteur des cas actuels. À l’échelle nationale, Santé publique France dénombre plus de 960 cas depuis le début de l’année, dont 72 autochtones (un cas autochtone désigne une personne qui a contracté une maladie sur place, sans avoir voyagé récemment dans une zone où le virus circule activement), principalement en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Corse, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine.

Le chikungunya, transmis par le moustique-tigre, provoque une fièvre brutale, explique l’ARS, souvent accompagnée de douleurs articulaires intenses et parfois d’éruptions cutanées. Dans certains cas, les symptômes articulaires peuvent persister plusieurs semaines, voire plusieurs années, en particulier chez les personnes âgées.