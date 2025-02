Bourgogne-Franche-Comté : les haies reprennent racine pour une agriculture durable

Depuis 2020, plus de huit kilomètres de haies ont été plantés en Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que 50 arbres isolés et 200 mètres de fascines destinées à stabiliser les berges. Menée sur tout le territoire régional, cette initiative a mobilisé agriculteurs, collectivités et chambres d’agriculture. Derrière ces chiffres, un programme : « Haie-Hop : je plante ! », porté par cinq Chambres d’agriculture de la région (Côte-d’Or, Jura, Haute-Saône, Saône-et-Loire et Doubs-Territoire de Belfort), avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Lancé en 2020 et terminé fin 2024, ce projet visait à accompagner les agriculteurs dans la replantation des haies, en leur fournissant formations, fiches techniques et vidéos pédagogiques.

Pourquoi ? Car après des décennies d’arrachage pour simplifier le travail agricole notamment au XXe siècle, les haies retrouvent leur place en étant reconnues pour leurs multiples bénéfices. « En freinant l’agressivité du vent, elles agissent comme un écran climatique naturel, protègent les cultures et réduisent l’érosion des sols », détaille la chambre d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté. Elles servent également de refuge pour les auxiliaires de culture, ces organismes qui luttent naturellement contre les ravageurs, tout en soutenant le bon fonctionnement des écosystèmes agricoles.