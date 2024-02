Bougies et qualité de l’air intérieur : pas vraiment l’amour fou…

Tout ce qui brûle génère des composés nocifs dans l’air : si à l’extérieur cela semble une évidence pour les engins à moteur thermique, les feux de végétaux, le chauffage résidentiel ou encore certaines installations industrielles, cela l’est parfois moins pour certaines de nos activités en intérieur (exception faite du tabagisme). Alors même quand il s’agit d’encens, de bougie parfumée, de papier d’Arménie, de spirale anti-moustiques… dès l’instant où on l’allume, on introduit des polluants dans l’air intérieur, et ce même s’ils n’étaient pas présents dedans au départ.

Parmi les polluants que l’on retrouve généralement lors de la combustion de ces produits figurent divers polluants volatils (benzène, formaldéhyde, acroléine, acétaldéhyde, toluène, phtalates, HAP…), des particules et des oxydes d’azote.

Les concentrations en polluants émis par les bougies et l’encens augmentent progressivement pendant la phase de combustion jusqu’à atteindre un maximum dans l’heure suivante, puis diminuent ensuite grâce au système de ventilation présent dans la pièce. Les concentrations de polluants émis par les bougies sont nettement plus faibles que ceux mesurés lors de l’utilisation d’encens mais ont tendance à rester plus longtemps dans l’air après combustion (à découvrir ici).

La plupart des bougies industrielles sont faites avec de la paraffine. Cette substance étant issue du pétrole, ressource non renouvelable, la cire de paraffine n’est donc pas un produit écologique.