Belfort : la végétalisation du parvis de la gare retenue par le budget participatif

1 309 habitants ont participé au vote du budget participatif 2025 de la Ville de Belfort, sur le thème du sport et de la nature. Six propositions étaient en lice (lire notre article).

Le projet retenu par les Belfortains est la végétalisation du parvis de la gare de Belfort, qui recueille 37 % des suffrages (480 votes). Ce projet de végétalisation du parvis de la gare de Belfort « vise à rendre l’entrée de ville plus agréable et plus végétale », explique la municipalité dans un communiqué de presse. Il prévoit « la plantation d’arbres, arbustes et fleurs en pots et en pleine terre, l’installation de bancs, un banc circulaire autour d’un arbre (face à la boutique Relay) et une arche végétalisée à l’entrée du passage souterrain », détaille le communiqué. Belfort est une cité labellisée 4 fleurs au label Villes et villages fleuris. Dans le département, Belfort partage cet honneur avec Rougegoutte, dans le nord du département.