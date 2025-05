Budget participatif : les Belfortains appelés à voter pour choisir leurs projets favoris

La Ville lance la phase finale de son budget participatif 2025 : le vote citoyen. Après deux temps de concertation avec les habitants, six projets ont été retenus et seront départagés par les Belfortains eux-mêmes, jusqu’au 2 juillet. L’enveloppe annuelle dédiée s’élève à 165 000 euros.

Parmi les propositions soumises au vote, le projet le plus ambitieux sur le plan budgétaire est la végétalisation du parvis de la gare (155 000 euros), qui prévoit une arche végétale, des massifs fleuris, un point d’eau et du mobilier urbain pour embellir l’endroit.

Autre projet proposé : la création d’une zone de sport en plein air sur la promenade François-Mitterrand au parc à Ballons (140 500 euros), avec rameurs, vélos elliptiques, bancs d’arbres pour l’ombre et fontaine. La place Janine-Bazin pourrait elle aussi se transformer en espace convivial avec une pelouse, des massifs fleuris, arbustres, un terrain de pétanque, des bancs et une table de pique-nique (125 000 euros).

Les mobilités douces ne sont pas oubliées, avec un projet à 30 000 euros pour sécuriser certains passages piétons très fréquentés à l’aide de détecteurs de présence et d’éclairages au sol (notamment boulevard Kennedy, ou Faubourg des Ancêtres). Enfin, deux projets autour de la nature sont proposés. Un premier concerne la valorisation de la promenade entre les Forts et les Perches (55 000 euros) avec des panneaux d’itinéraires secondaires, des agrès d’étirement à la Miotte et une fontaine sur l’esplanade du lieutenant Jacques Martin. Le second se ferait à l’étang des Forges, avec l’installation de sanitaires, bancs et panneaux historiques (55 000 euros).