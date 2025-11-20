Belfort classée plus grande ville cyclable de Bourgogne-Franche-Comté

Belfort reste dans la catégorie « C », c’est-à-dire « plutôt favorable » et est classée meilleure ville cyclable de Bourgogne-Franche-Comté dans le baromètre vélo 2025. Organisé par la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette (FUB). « On est très content de ce baromètre », s’enthousiasme Évelyne Petit, présidente de Véloxygène 90. Une association chargée de promouvoir le vélo comme moyen de transport urbain. « Ça illustre les efforts que nous faisons depuis deux mandats », réagit Damien Meslot, maire de Belfort. Entre la sécurisation des pistes cyclables, les entretiens et la création de garages, le maire évoque les différents aménagements qu’il a pu effectuer durant ces deux mandats.

Le concept du baromètre est assez simple : les cyclistes devaient se rendre sur internet et répondre à un questionnaire. Plusieurs critères sont ciblés : le stationnement, la sécurité, le confort de circulation et l’effort de la commune. Cette enquête, initiée par la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette (FUB), avait été lancée au printemps. Les résultats sont tombés en septembre.