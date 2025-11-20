Belfort classée plus grande ville cyclable de Bourgogne-Franche-Comté

Belfort reste dans la catégorie « C », c’est-à-dire « plutôt favorable » et est classée meilleure ville cyclable de Bourgogne-Franche-Comté dans le baromètre vélo 2025. Organisé par la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette (FUB). « On est très content de ce baromètre », s’enthousiasme Évelyne Petit, présidente de Véloxygène 90. Une association chargée de promouvoir le vélo comme moyen de transport urbain. « Ça illustre les efforts que nous faisons depuis deux mandats », réagit Damien Meslot, maire de Belfort. Entre la sécurisation des pistes cyclables, les entretiens et la création de garages, le maire évoque les différents aménagements qu’il a pu effectuer durant ces deux mandats.
Le concept du baromètre est assez simple : les cyclistes devaient se rendre sur internet et répondre à un questionnaire. Plusieurs critères sont ciblés : le stationnement, la sécurité, le confort de circulation et l’effort de la commune. Cette enquête, initiée par la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette (FUB), avait été lancée au printemps. Les résultats sont tombés en septembre.
Belfort classé plutôt favorable
Depuis 2017, Belfort obtient la note « plutôt favorable ». Pour Évelyne Petit, plusieurs éléments expliquent ce résultat. Elle cite, à titre d’exemple, le boulevard Kennedy : « On peut circuler aisément à vélo de chaque côté ». La piste cyclable fait le tour de Belfort en passant par les résidences et le centre-ville. La présidente de l’association souligne aussi la rénovation de l’avenue du Champ-de-Mars fin 2024 et l’aménagement d’une piste cyclable sur le pont Jean Legay.
Dans le Territoire de Belfort, les résultats de six communes ont pu être exploités. Danjoutin et Giromagny sont classés « plutôt favorable », Essert et Offemont « moyennement favorable » et Bavilliers « défavorable ». À souligner que Giromagny est classée deuxième de sa catégorie en région.
Belfort talonné par Lons-le-Saunier, Besançon et Dijon
Même si Belfort est la meilleure ville cyclable de la Bourgogne-Franche-Comté, elle doit faire face à la progression des autres villes. « Maintenant, Belfort est un peu talonnée donc peut-être que la prochaine fois, ça sera difficile », explique Évelyne Petit. Lons-le-Saunier, Besançon et Dijon sont juste derrière la cité du Lion. Quant au niveau national, Belfort ne fait plus partie du top 10. Elle était pourtant sur le podium en 2017 et 2019.
Les enquêtes nationales « baromètre vélo » sont renouvelées tous les trois ans. Entre 2022 et 2025, le nombre de réponses des Terrifortains a plus que doublé, passant de 250 à 650. « Il y a de plus en plus de cyclistes qui s’intéressent à la qualité du réseau cyclable », explique Évelyne Petit. Selon le ministère de la Transition écologique, 24 % des Français font au moins une fois par semaine du vélo. À noter que la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est sont les régions qui comptent le plus de cyclistes, avec 27 % de cyclistes dits « réguliers ».
Des aménagements en cours
- À Belfort
Des agencements qui devraient continuer : « On est en train de terminer l’aménagement du plateau des chèvres », précise Damien Meslot, maire de Belfort. Situé derrière la cité des associations, le plateau des chèvres est réaménagé pour éviter une coupure de la piste pour les cyclistes souhaitant aller direction la Miotte. Un plan de réflexion sur la mobilité avenue Georges-Besse est aussi en cours.
- Dans le Territoire de Belfort
D’autres aménagements sont en cours dans le département. C’est notamment le cas sur la route départementale 21 à hauteur de Florimont. Commencé le 17 novembre, ce chantier va permettre de continuer la liaison cyclable entre Thiancourt et Réchésy. Aujourd’hui, le Territoire de Belfort compte 74 kilomètres de voies vertes et pistes cyclables.