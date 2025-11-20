PUB

Belfort classée plus grande ville cyclable de Bourgogne-Franche-Comté

Des cyclotouristes, sur la presqu'île du Malsaucy | ©Élodie Cayot
Giromagny est classé deuxième de sa catégorie en région. | ©Élodie Cayot

Belfort obtient la note « C » au baromètre vélo 2025. Organisé par la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette (FUB), ce baromètre s'appuie sur la participation des cyclistes pour établir un classement des villes françaises.

Belfort reste dans la catégorie « C », c’est-à-dire « plutôt favorable » et est classée meilleure ville cyclable de Bourgogne-Franche-Comté dans le baromètre vélo 2025. Organisé par la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette (FUB). « On est très content de ce baromètre », s’enthousiasme Évelyne Petit, présidente de Véloxygène 90. Une association chargée de promouvoir le vélo comme moyen de transport urbain. « Ça illustre les efforts que nous faisons depuis deux mandats », réagit Damien Meslot, maire de Belfort. Entre la sécurisation des pistes cyclables, les entretiens et la création de garages, le maire évoque les différents aménagements qu’il a pu effectuer durant ces deux mandats. 

Le concept du baromètre est assez simple : les cyclistes devaient se rendre sur internet et répondre à un questionnaire. Plusieurs critères sont ciblés : le stationnement, la sécurité, le confort de circulation et l’effort de la commune. Cette enquête, initiée par la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette (FUB), avait été lancée au printemps. Les résultats sont tombés en septembre. 

Belfort classé plutôt favorable

Depuis 2017, Belfort obtient la note « plutôt favorable ». Pour Évelyne Petit, plusieurs éléments expliquent ce résultat. Elle cite, à titre d’exemple, le boulevard Kennedy : « On peut circuler aisément à vélo de chaque côté ». La piste cyclable fait le tour de Belfort en passant par les résidences et le centre-ville. La présidente de l’association souligne aussi la rénovation de l’avenue du Champ-de-Mars fin 2024 et l’aménagement d’une piste cyclable sur le pont Jean Legay. 

Dans le Territoire de Belfort, les résultats de six communes ont pu être exploités. Danjoutin et Giromagny sont classés « plutôt favorable », Essert et Offemont « moyennement favorable » et Bavilliers « défavorable ». À souligner que Giromagny est classée deuxième de sa catégorie en région.

Belfort talonné par Lons-le-Saunier, Besançon et Dijon

Même si Belfort est la meilleure ville cyclable de la Bourgogne-Franche-Comté, elle doit faire face à la progression des autres villes. « Maintenant, Belfort est un peu talonnée donc peut-être que la prochaine fois, ça sera difficile », explique Évelyne Petit. Lons-le-Saunier, Besançon et Dijon sont juste derrière la cité du Lion. Quant au niveau national, Belfort ne fait plus partie du top 10. Elle était pourtant sur le podium en 2017 et 2019. 

Les enquêtes nationales « baromètre vélo » sont renouvelées tous les trois ans. Entre 2022 et 2025, le nombre de réponses des Terrifortains a plus que doublé, passant de 250 à 650. « Il y a de plus en plus de cyclistes qui s’intéressent à la qualité du réseau cyclable », explique Évelyne Petit. Selon le ministère de la Transition écologique, 24 % des Français font au moins une fois par semaine du vélo. À noter que la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est sont les régions qui comptent le plus de cyclistes, avec 27 % de cyclistes dits « réguliers ». 

Des aménagements en cours

  • À Belfort

Des agencements qui devraient continuer : « On est en train de terminer l’aménagement du plateau des chèvres », précise Damien Meslot, maire de Belfort. Situé derrière la cité des associations, le plateau des chèvres est réaménagé pour éviter une coupure de la piste pour les cyclistes souhaitant aller direction la Miotte. Un plan de réflexion sur la mobilité avenue Georges-Besse est aussi en cours.  

  • Dans le Territoire de Belfort

D’autres aménagements sont en cours dans le département. C’est notamment le cas sur la route départementale 21 à hauteur de Florimont. Commencé le 17 novembre, ce chantier va permettre de continuer la liaison cyclable entre Thiancourt et Réchésy. Aujourd’hui, le Territoire de Belfort compte 74 kilomètres de voies vertes et pistes cyclables. 

Nos derniers articles

Jean-François Humbert a été président de la Région Franche-Comté de 1998 à 2004.

Jean-François Humbert, ancien président de la Région Franche-Comté est décédé

Un communiqué de Jérôme Durain, président de la Région, annonce ce jeudi le décès de Jean-François Humbert, président de la Région Franche-Comté de 1986 à 2010.
Façade du tribunal judiciaire de Besançon, dans le Doubs. | ©Le Trois – illustration

Au procès Péchier, l' »improbable » arrêt cardiaque de Tedy, 4 ans

Parmi les 30 suspicions d’empoisonnement ou tentatives d’empoisonnement pour lesquelles l’ex-anesthésiste de Besançon comparait devant le tribunal de Besançon, celui d’un enfant alors âgé de 4 ans. Il a survécu, mais avec des séquelles. Lors de l’enquête, le docteur Péchier a incriminé des patchs anesthésiants.
Polie et gendarmerie on t procédé à de nouvelles interpellations ce lundi. Image par Anja de Pixabay

Besançon : une femme de 32 ans abattue, son ex-conjoint en garde à vue

Une femme a été abattue ce jeudi matin à Besançon, alors qu’elle se rendait à son travail. Le suspect, son ex conjoint, a été interpellé à Ornans.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC