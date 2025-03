Bavilliers : Veloxygène 90 manifeste contre un nouveau rond-point

Un nouveau rond-point de la discorde. La commune de Bavilliers a lancé des travaux d’aménagement de voirie, au carrefour de la R.D. 83 (rue François-Mitterrand) et de la rue de la Libération, à proximité de la boulangerie Demeusy. Ces travaux, évalués à 450 000 euros, viennent de débuter. Ils se poursuivent jusqu’au mois de mars. « Ce nouvel aménagement répond à un double enjeu : apaiser le trafic et renforcer la sécurité, tout en garantissant une circulation plus fluide et continue, sans interruption par feux tricolores », justifie la municipalité, sur son site Internet. Éric Koeberlé, le maire, souligne que c’est un projet « nécessaire » et « attendu ».