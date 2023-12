Belfort : à l’Esta, les mégots de cigarettes sont recyclés

À l’Esta, il n’est plus question que les étudiants jettent leurs mégots de cigarettes, insiste Xavier Greffoez, responsable du développement école et de la qualité. Depuis quelque semaines, l’établissement d’enseignement supérieur a installé de nouveaux cendriers, un peu particulier. Ces cendriers, qui peuvent collecter jusqu’à 3 000 mégots, seront vidés trois fois par an par Recygo, une filiale de La Poste. Le papier des mégots est recyclé, le reste sert à faire du combustible pour créer de l’énergie. Une partie est aussi utilisée pour faire du plastique.