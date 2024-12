Audincourt : Aldi rouvre un magasin moderne et aux normes environnementales

Aldi Audincourt fait peau neuve. Lundi 2 décembre, une nouvelle version du magasin, déplacée au 42 rue Richard Perlinksy, a été inauguré. « L’ancien bâtiment datait de 1994 et il n’était pas possible de rénover », explique Suzon Dejaegère, responsable développement du magasin. Avec ce nouveau bâtiment, la surface de vente passe de 623 m2 à 999 m2. Si l’enseigne rénove, c’est pour répondre à la nouvelle politique de sa marque. Avec des magasins neufs, qui soient identiques dans leur configuration peu importe l’endroit en France. Et répondant à des normes environnementales plus rigoureuses.

Parmi les changements, l’enseigne a investi dans des panneaux photovoltaïques sur le toit, produisant une énergie verte pour alimenter le magasin. Elle a aussi investi dans un recyclage thermique pour chauffer ou refroidir le magasin en récupérant la chaleur des systèmes frigorifiques. L’éclairage est passé 100% led, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les locaux sociaux et les réserves bénéficient également de détecteurs de présence pour optimiser la consommation énergétique. Autre nouveauté : des pavés drainant sur le parking, permettant à l’eau de s’infiltrer dans le sol.

Quant à ses produits, le groupe insiste sur son modèle : une offre composée à 90% de marques propres, dont plus de 75% sont élaborées par des PME françaises. Doté de 80 places de parking, dont deux équipées de bornes pour véhicules électriques, « le magasin souhaite répondre aux nouveaux usages des habitants d’Audincourt ».

L’année dernière, le Aldi de Seloncourt avait été modernisé, explique Suzon Dejaegère. En 2025, ce sera un Aldi dans le Haut-Doubs qui sera refait à neuf. Et l’enseigne travaille beaucoup sur ses implantations dans le secteur. « La plupart de nos implantations sur le secteur sont récentes ; Offemont a ouvert en 2020 tout comme notre magasin de l’Avenue Kennedy à Belfort, suivie du magasin de l’Avenue Jean-Jaurès sur la même commune en 2021. Sur le pays de Montbéliard, le magasin de Sochaux est aussi récent (2021) », poursuit Aldi.