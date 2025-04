Amandine Berdelou : « La santé humaine est liée à la santé de l’environnement »

L’antibiotique, en lui-même, n’est pas un problème. C’est l’excès d’utilisation qui en est un. On peut avoir un excès d’usage dans la santé humaine ; on en parle souvent, avec « les antibiotiques, c’est pas automatique ». Mais il y a aussi les antibiotiques que nous donnons aux animaux d’élevage, en lien avec l’élevage intensif. Les animaux sont plus en lien les uns avec les autres et se transmettent des maladies. On est obligé de les traiter, parfois préventivement, avec des antibiotiques. Ces antibiotiques finissent dans les milieux et sélectionnent les bactéries, qui s’adaptent. Et on finit par avoir de la résistance aux antibiotiques. Il y a un autre paramètre : l’usage des produits désinfectants, qui vont aussi sélectionner les bactéries les plus costaudes. Aujourd’hui, nous arrivons à des situations avec des bactéries résistantes et pour lesquelles nous n’avons plus de traitement antibiotique efficace. C’est une vraie préoccupation et un enjeu important.