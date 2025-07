Aéroparc : la ferme solaire d’EDF a été inaugurée

Damien Meslot rappelle que l’artificialisation du site a été limité au maximum, en utilisant dès que c’était possible, les pistes de cette ancienne base aérienne de l’Otan. L’activité agricole du site a été préservée ; des moutons viennent paître sous les panneaux photovoltaïques, assurant l’entretien du terrain. En 2023, Alexandre Margain, expliquait les avantages de cette colocation singulière. « Les éleveurs gagnent deux mois de pâture par an », indiquait-il. L’hiver, les sols gèlent moins vite et l’été la sécheresse attaque moins vite les terrains. Et les moutons se reposent « à l’ombre », poursuit-il. « Ils sont moins stressés », soulignait encore Alexandre Margain. Selon EDF Power solutions, 95 % du panneau solaire est recyclable. La durée de fonctionnement de la ferme solaire est estimée à 30-35 ans.

La ferme solaire a été inaugurée le jour où les sénateurs discutent de la proposition de loi Gremillet sur la trajectoire énergétique de la France, au moment où des partisans du tout nucléaire, à droite et à l’extrême droite, veulent affaiblir les renouvelables, comme le rappelle l’AFP. Le gouvernement prône un recours aux deux afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles – pétrole et gaz – qui coûtent cher en importations (plus de 64 milliards d’euros en 2024), réchauffent la planète et obligent à compter sur d’autres pays. Retour sur les principaux griefs contre les énergies renouvelables.