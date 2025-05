Carmen Munoz

À l’heure du dixième anniversaire de l’Accord de Paris et alors que les conséquences du dérèglement climatique sont déjà bien visibles, la cause est bien pointée par les scientifiques depuis des années : la consommation d’énergies fossiles. ll faut surtout réussir à diminuer la consommation des énergies fossiles en les remplaçant par l’électricité afin de ne pas louper l’objectif principal. Et ce d’autant plus que depuis la crise énergétique, la France dispose d’une électricité abondante, décarbonée et compétitive.