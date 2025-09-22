10 cas de chikungunya recensés près de Dijon

Le premier cas autochtone de Chikungunya a été recensé le 8 août, à Dijon, rappelle l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté, dans un communiqué de presse. Désormais, près de dix cas ont été recensés. « Ces cas concernent des personnes domiciliées dans le même quartier, dont un enfant scolarisé. Leur état de santé n’inspire pas d’inquiétude », informe l’ARS. Un autre cas est en cours de confirmation.

Les actions préventives et de contrôle se poursuivent assure l’ARS. Des pièges ont été posés dans les cours de trois écoles du quartier, en alternative au traitement par produits. « Ces mesures préventives immédiates sont déployées sur des secteurs ciblés autour des lieux de passage des personnes malades, zones potentielles de transmission par l’intermédiaire du moustique-tigre », détaille l’ARS.