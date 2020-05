Valentigney : la RD 437 en partie fermée après un éboulement

À Valentigney, « un éboulement est survenu dans la nuit de dimanche à lundi le long de la RD 437 entre le giratoire des Longines et le giratoire de la Libération au lieu-dit Le Banot », indique le conseil départemental du Doubs dans un communiqué de presse. « Un volume d’une quinzaine de m3 constitué d’arbres arrachés, de terre marneuse et de roches délitées, a recouvert la piste cyclable en contre bas », poursuit le document. Un ouvrage de type écrans pare-bloc a aussi été en partie arraché. « Le risque d’un second éboulement est possible: les traces d’une activité́ hydraulique voire hydrogéologique sont effectivement encore visibles, avec un suintement encore significatif », remarque le Département. La R. D. 437 est donc fermée, « jusqu’à nouvel ordre ». « Deux déviations pour les poids lourds et véhicules ont été mises en place : une par Mathay puis par l’A36 en direction d’Audincourt, et une par le pont de la Bollardière à Audincourt puis Voujeaucourt rue de Mathay », détaille le Département. Des études sont en cours par le géologue du Département, un nettoyage est opéré est la falaise est en cours de stabilisation.