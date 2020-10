Valdoie : la gestion de la Villa des Sapins transférée à l’ASEA

Le conseil départemental du Territoire de Belfort a décidé, ce jeudi 8 octobre, de transférer la gestion de la maison d’enfants à caractère social (MECS) de La Villa des Sapins à l’association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du nord Franche-Comté (ASEA). La Villa des Sapins est placée sous administration provisoire depuis le 9 juillet. « Pour rappel, l’association a reçu, par voie officielle, deux documents : le rapport intermédiaire d’administration provisoire et le rapport définitif. Le rapport intermédiaire faisait état de la défaillance de l’association et de l’intention du Département de prononcer une cessation définitive d’activité́. Face à ce constat, l’association Servir 90 avait un délai d’un mois, soit jusqu’au 28 septembre dernier, pour formuler des remarques. Le Département n’a reçu aucun retour de sa part sur le sujet », indique le conseil départemental dans un communiqué de presse. Ainsi, il a décidé de transférer la gestion. « Il est important, dans un domaine aussi sensible que l’enfance en danger, que la gestion soit conforme aux exigences d’humanité́, de solidarité́ et de protection, prônées par le conseil départemental du Territoire de Belfort, indique Florian Bouquet, président du Département, dont les propos sont rapportés dans le communiqué de presse. Ce choix est donc celui de la raison et du bon sens et reste motivé par la protection et l’éducation des enfants ainsi que le bien-être des salariés. » L’association Servir, qui gère également l’Ehpad La Rosemontoise à Valdoie, placé aussi sous administration provisoire, s’appuie désormais sur le groupe Doctegestio, dont le président et fondateur, Bernard Bensaid, est entré au conseil d’administration.