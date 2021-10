Un radar mobile sur la R.D. 83 entre Denney et Lachapelle-sous-Rougemont

Un nouveau radar mobile et autonome est en service sur la R.D. 83, entre Denney et Lachapelle-sous-Rougemont, depuis le 14 octobre. Sur cette portion de 14 km, le radar peut être déplacés de façon aléatoire sur 4 emplacements différents du tronçon. « L’objectif en termes de sécurité routière est de pallier au phénomène de décélération et d’accélération à l’approche et à l’éloignement d’un radar fixe, justifie la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse, avant de poursuivre : L’aspect insaisissable des radars autonomes, placés de façon aléatoire sur l’itinéraire, incite en effet les usagers à être vigilants sur la totalité du tronçon et invite au respect des limitations de vitesse autorisée et à une conduite régulière, gage de sécurité. » De nouveaux panneaux seront installés pour avertir les automobilistes, indiquant notamment la distance sur laquelle on peut être contrôlé. « Avec le déploiement de ce nouvel outil de lutte contre l’insécurité routière, le Territoire de Belfort dispose désormais de deux itinéraires de contrôle. L’itinéraire sur la D419, entre les communes de Pérouse et Foussemagne, étant déjà opérationnel depuis le 12 février 2019 », termine la préfecture.