Un forum en ligne pour faciliter la recherche de jobs d’été

Au mois d’avril, de nombreux jeunes se lancent dans la recherche d’un job d’été. Cette quête est d’autant plus compliquée en raison de la suppression de la totalité des forums, conséquence directe de la crise sanitaire. Pour remédier à cela, le réseau Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté, le Crous, la direction régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports et la Région Bourgogne-Franche-Comté ont décidé de mettre en place un forum en ligne des Jobs d’Été, le 21 avril de 10h à 17h. À partir du site www.jobs-bfc.fr, les jeunes pourront « consulter des offres d’emploi » ou « s’entretenir » avec des employeurs. Ils auront également la possibilité de se renseigner et prendre rendez-vous auprès des structures du réseau Info Jeunes et du Crous, expliquent les responsables du Forum. L’initiative va même plus loin : des professionnels animeront des ateliers sur les méthodes de rédaction de CV, lettre de motivation et conseilleront ces jeunes sur la manière de passer un entretien. De plus, ils reviendront sur les attentes des recruteurs, les possibilités de travailler à l’étranger ou d’effectuer un service civique.