Un concours photo pour faire connaître le pôle métropolitain

Ce lundi 27 janvier, le pôle métropolitain Nord-Franche-Comté, créé en 2016, lance son site Internet (www.pm-nordfranchecomte.eu). Si le site Internet a choisi le « .eu », c’est pour noter son ouverture à l’extérieur et notamment à la Suisse. De nombreux acteurs du nord Franche-Comté mènent déjà des coopérations franco-suisse, comme la communauté du savoir de l’Arc jurassien. À l’occasion ce l’arrivée de ce site, le pôle métropolitain lance un concours photo, Objectif nord Franche-Comté, pour assurer sa visibilité auprès du grand public et construire son identité. Il souhaite que la population s’approprie ce pôle métropolitain. « Le concours photo a pour ambition de mettre en lumière la vision que les habitants se font de cet espace de nature et de culture, riche de son architecture et des femmes et des hommes qui ont participé ou participent à son développement. Il interroge également ce qui fait la fierté d’être nord Franc-Comtois(e), quel que soit son lieu de résidence et ses habitudes en matière de mobilité », relève le communiqué de presse du pôle métropolitain. Un jury, composé de membres des offices de tourisme du Pays de Montbéliard et du Territoire de Belfort, de l’agence de développement économique Nord Franche-Comté, des agences d’urbanisme ainsi que les référents techniques de chaque intercommunalité composant le pôle métropolitain procédera à un classement des photos autour de deux catégories : nature et architecture ; culture et société. Dans chaque catégorie, le 1er lot sera une caméra Go pro d’une valeur de 330 euros et le 2e lot sera une nuit pour deux personnes dans une cabane des Grands reflets, à Joncherey, d’une valeur de 170 euros. Le 3e lot sera un encadrement photos sur toile (75×100 cm), d’une valeur de 100 euros. Depuis trois ans, le pôle métropolitain vient en soutien des collectivités, notamment sur le vote de contrat métropolitain avec la région ou sur le contrat local de santé. Il conduit aussi des démarches partenariales comme le label Territoire d’industrie. Vendredi, à l’occasion du comité métropolitain, les élus ont approuvé la feuille de route du pôle, qui s’inscrit dans trois axes : un rôle de prospective, c’est-à-dire penser le nord Franche-Comté à long terme, au-delà des mandats électoraux ; porter une identité du nord Franche-Comté ; et encourager les coopérations entre les différents acteurs de ce territoire.