Un appel à projets pour célébrer les 100 ans du Territoire de Belfort

Le conseil départemental du Territoire de Belfort lance un appel à projets dans le cadre du centenaire du Territoire de Belfort, l’an prochain : en 2022, le Territoire de Belfort sera l’unique département français à fêter ses 100 ans (les autres départements ayant célébré leurs 250 ans en 2020). « Afin de marquer cet anniversaire unique, le Département souhaite mettre en place diverses animations et festivités tout au long de l’année 2022, indique un communiqué du conseil départemental. Ces actions auront pour vocation de mettre un coup de projecteur majeur sur notre département. Le Centenaire doit également permettre d’impliquer et de fédérer les communes, les acteurs locaux du Territoire et ses partenaires pour valoriser la richesse et la diversité des savoir-faire. C’est dans ce cadre que le Département souhaite faire appel à des agences, artistes et tous types d’acteurs de l’événementiel, afin de créer un programme de festivités et de temps forts marquants pour répondre à ces objectifs.

Les projets proposés peuvent s’adresser au grand public ou à des publics cibles choisis. Tous ces événements devraient avoir lieu entre le 11 mars 2021 et le 31 décembre 2022. »

Le règlement de l’appel à projets peut être ci-dessous.