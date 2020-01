Tourisme : le Grand Belfort labellisé Famille plus

« Le Grand Belfort vient d’obtenir le label « Famille Plus Ville », label national qui garantit un accueil adapté et un séjour en famille réussi. Ce dossier a été porté par Belfort Tourisme pour le compte du Grand Belfort », détaille l’office de tourisme dans un communiqué de presse. Le label est attribué pour trois ans. Il faut justifier d’une véritable politique d’accueil envers les familles : accueil personnalisé ; tarifs adaptés aux âges ; des activités adaptées pour tous ; accessibilité des commerces et services. « Dans le Grand Belfort 50 prestataires (hébergeurs, restaurateurs ou prestataires d’activités) sont engagés dans cette démarche. On peut les identifier grâce au logo apposé sur leur vitrine », détaille le communiqué, qui rappelle que la liste des prestataire est disponible sur le site de l’office (la liste est disponible dans le document ci-dessous, pages 2 et 3). « Afin de faciliter les vacances aux familles, le livret « En famille dans le Territoire de Belfort » a été́ réalisé́ et sera prochainement disponible à Belfort Tourisme ainsi que chez les prestataires engagés dans la démarche », termine Belfort tourisme.