Suisse : Moutier vote le 21 mars 2021 pour rejoindre le canton du Jura

« Les modalités de l’organisation du nouveau vote sur l’appartenance cantonale de la commune de Moutier ont été finalisées et approuvées », indique le département fédéral de justice et police (DFJP) de la confédération helvétique, dans un communiqué de presse. Les habitants de Moutiers se prononceront le 28 mars 2021 pour savoir s’ils restent dans le canton de Berne ou s’ils rejoingnent la République et Canton du Jura. En juin 2017, les habitants s’étaient déjà prononcé en faveur de ce rattachement (51,72 % de oui). Le scrutin avait été contesté par le Jura bernois, qui l’invalide en 2019. Finalement, il est décidé de ré-organiser un nouveau vote rapidement et de ne pas saisir le tribunal fédéral. « La cheffe du DFJP a une nouvelle fois insisté en préambule pour que le dispositif adopté pour l’organisation du nouveau vote soit approuvé et soutenu sans réserve par les autorités fédérales, cantonales et communales concernées », indique le communiqué.