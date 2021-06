Régionales : France Bleu Belfort-Montbéliard et Le Trois animent un débat d’entre-deux tours

France Bleu Belfort-Montbéliard propose, mercredi de 18 h 05 à 19 h, un débat des quatre candidats toujours en lice aux élections régionales, dont le second tour est programmé ce dimanche 27 juin. Marie-Guite Dufay (liste Parti socialiste, Parti communiste, Parti radical de gauche et Europe Ecologie Les Verts), Denis Thuriot (La République en Marche), Gilles Platret (Les Républicains) et Julien Odoul (Rassemblement national) s’affronteront pendant une heure sur leur projet pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Le Trois est associé à ce débat pour co-animer l’émission.