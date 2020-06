Depuis le 5 juin, le ministère de la Santé et de la Solidarité autorise les visites de plus de deux personnes à la fois en dehors de la chambre du résident, dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Dans les chambres, deux personnes à la fois peuvent visiter un résident présentant des contre-indications médicales ne lui permettant pas de se déplacer. Le ministère autorise aussi la visite des mineurs, s’ils peuvent porter un masque. « Ces visites doivent se faire dans le plus strict respect des mesures barrières (distanciation physique, masques…). Ces mesures visent à assurer la santé physique des résidents vulnérables (le virus circule toujours) », insiste le collectif des Ehpad du Territoire de Belfort. Qui rappelle : « Ce ne sont pas des mesures permettant une ouverture totale des établissements aux familles, comme cela a pu être mal compris. La prudence est encore de mise et les visites sont encore largement encadrées pour veiller au bon respect des précautions sanitaires. » Les directions sont conscientes de la nécessité de préserver « la santé psychique des résidents », poursuit le communiqué de presse. « Nul n’ignore les risques engendrés par une durée de confinement longue, mais qui a été essentielle à la sécurité des résidents, et principalement les syndromes de glissement des résidents âgés. » Elles confirment mettre en œuvre les moyens et outils pour « favoriser les contacts avec les proches ». Et confirme la mise en place d’un soutien psychologique. « Il convient de se rapprocher de l’établissement où votre proche est accueilli pour connaitre les nouvelles modalités mises en place », invite le collectif dans son communiqué de presse.