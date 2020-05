Photographier le nord Franche-Comté et gagner une Go Pro !

Il faut toujours veiller à respecter les mesures barrières, pour limiter la propagation du virus. Mais après 55 jours de confinement, on retrouve peu à peu notre liberté de mouvement. Une balade à pied par-ci. Une balade à vélo par là. On redécouvre les trésors de notre territoire du nord Franche-Comté, en dépassant le km autorisé autour de notre résidence. Redécouvrir ce qui fait l’identité de notre territoire, c’est justement l’optique du concours photo lancé par le pôle métropolitain Nord-Franche-Comté. « Le concours photo a pour ambition de mettre en lumière la vision que les habitants se font de cet espace de nature et de culture, riche de son architecture et des femmes et des hommes qui ont participé ou participent à son développement. Il interroge également ce qui fait la fierté d’être nord Franc-Comtois(e), quel que soit son lieu de résidence et ses habitudes en matière de mobilité », explique la structure dans sa présentation.