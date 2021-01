Pays de Montbéliard Agglomération organise ses vœux 2021 en ligne

La traditionnelle cérémonie des vœux de Pays de Montbéliard Agglomération ne sera pas organisée en ce mois de janvier 2021. Par contre, une cérémonie aura lieu en ligne, le jeudi 21 janvier, à 19 h, compte tenu du contexte sanitaire. Depuis le 1er janvier et jusqu’au 21 janvier, l’agglomération publie des vidéos de 20 personnalités, « représentant différents secteurs d’activité du Pays de Montbéliard », indique PMA, pour qu’elles présentent leurs vœux. La démarche a été initiée le 1er janvier au soir par Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération. Dans ces invités, on compte notamment Ghislain Montavon, directeur de l’université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM), Christine Meyer, directrice de l’institut de formation aux métiers du soin (IFMS) ou encore Eva Lacheray, sportive de haut niveau, escrimeuse et membre de la team PMA. « J’ai tenu à ce que ce temps de partage se déroule sous une autre forme, de manière dématérialisée à l’image de ce que nous faisons depuis plusieurs mois en organisant ainsi toutes nos réunions, bureaux et conseils en visioconférences », explique-t-il. Ces vidéos sont à retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram et You Tube. La collectivité a placé ces vœux 2021 sous le sceau de la solidarité.