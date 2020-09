Optymo : Roland Jacquemin, nouveau président du SMTC

Le conseil syndical du syndicat mixte des transports en commun (SMTC), créateur et gestionnaire du réseau Optymo, s’est réuni ce jeudi 10 septembre pour élire son nouveau président. C’est Roland Jacquemin, élu maire de Vézelois au mois de juin, qui a été élu par les membres du conseil syndical. Il succède à Bernard Guillemet, ancien maire d’Évette-Salbert. Il est épaulé de cinq vice-présidents : Miltiade Constantakatos, Stéphane Guyod et Jean-Paul Moutarlier, pour le Grand Belfort ; Michel Neugnot, pour la région Bourgogne-Franche-Comté ; et Christian Coddet pour les délégués des communautés de communes (Nord Territoire et Sud Territoire). « L’exploitation du réseau urbain (lignes 1 à 5 et 8) est déléguée à la Régie de Transport du Territoire de Belfort, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), remplaçant définitivement l’ancienne société d’économie mixte CTRB, détaille le syndicat sur son site Internet. Le réseau suburbain (lignes principales: 20 à 26, lignes secondaires: 30 à 40 et lignes dimanche et jours de fêtes: 90 à 93), le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) et le transport scolaire des collégiens et lycéens (12 000 élèves/jour) sont confiés à des transporteurs privés par le biais de contrats publics. » En 2018, le réseau Optymo a transporté 9 millions de voyageurs. En 2017, la moitié des habitants du département avait un pass Optymo. Optymo propose également 250 vélos en libre-service, répartis dans 30 stations, et une centaine de voitures en auto-partage.