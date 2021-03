Montbéliard : plus de personnes peuvent se faire vacciner au centre de vaccination

À partir de ce jeudi 25 mars, les personnes à partir de 70 ans (ou qui auront 70 ans dans l’année) et tous les professionnels de santé quel que soit leur âge, et ce sans autre critère ou facteur de comorbidité, peuvent se faire vacciner au centre de vaccination covid-19 (notre dossier complet) de Montbéliard, annonce la mairie de Montbéliard dans un communiqué de presse. « L’injection est gratuite et est effectuée par du personnel médical habilité », rassure la mairie.

Seront donc admises à se faire vacciner à partir de jeudi :

les personnes de 70 ans et plus (ou qui auront 70 ans dans l’année civile) sans autre critère que l’âge ;

les personnels de santé quel que soit leur âge, sans autre critère ;

les personnes atteintes de trisomie 21 ;

toutes les personnes considérées à haut-risque (chimiothérapie, maladie rare, greffe, dialyse, pluri-pathologie)

Sont admis se faire vacciner à ce jour :