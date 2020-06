Malsaucy : la baignade est autorisée dès le 27 juin

À partir du samedi 27 juin, la baignade sera autorisée au Malsaucy. Elle sera surveillée par les pompiers du Territoire de Belfort, de 10 h à 19 h. L’agence régionale de santé (ARS) a opéré aux derniers tests de la qualité de l’eau du Malsaucy. Les résultats sont « conformes » et permettent de lancer la saison. « Le Département compte sur le civisme et la prudence de tous pour faire face au risque de contamination toujours présent, en respectant les gestes barrières et toutes les recommandations nécessaires, indique le conseil départemental dans un communiqué de presse, avant de prévenir : Dans le cas contraire, la baignade pourra être suspendue, en accord avec le Maire de Sermamagny et la Préfecture. » Les activités sur la base de loisirs – la base nautique a rouvert le 20 juin – peuvent reprendre progressivement, dans le respect des consignes sanitaires. « À ce jour, pour rappel, les règles de distanciation ou encore l’interdiction de rassemblement au-delà de 10 personnes sont encore en vigueur. »