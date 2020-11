Macha Woronoff élue 10e présidente de l’université de Franche-Comté

« Le conseil d’administration de l’université de Franche-Comté a procédé ce mardi 17 novembre à l’élection de la présidence de l’université », annonce l’université de Franche-Comté dans un communiqué de presse. Macha Woronoff a été élue avec 21 voix sur 35, pour 4 ans. Elle succède à Jacques Bahi, élu en 2012. Elle menait la liste « Pour une université d’ambitions et de valeurs ».

« Macha Woronoff, professeure d’université en pharmacie clinique et praticien hospitalier au CHU de Besançon, devient ainsi la deuxième femme présidente de l’université de Franche-Comté », rappelle le communiqué de presse. En 2005, elle est devenue directrice adjointe de la faculté de Santé, puis doyenne de phramacie en 2008. En 2006, elle a intégré le conseil d’administration de l’université. Elle a été vice-présidente de 2006 à 2020. Elle prendra ses fonctions le 1er décembre.

« Je suis engagée depuis toujours dans la vie universitaire, où je trouve de la loyauté, de l’honnêteté intellectuelle et de l’intégrité, de l’indépendance, de l’impartialité et de la collégialité, du partage, de la rigueur et de la bonne foi. (…) Elles me laissent concevoir une belle espérance et une grande ambition pour la jeune génération, celle de nos étudiant·e·s, qui forgeront la société de demain », confie Macha Woronoff.