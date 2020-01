L’emploi privé continue de baisser en Bourgogne-Franche-Comté

« Au niveau national, le PIB en volume continue de progresser au même rythme qu’aux deux trimestres précédents (+ 0,3 %) », annoncent les services de l’Urssaf Franche-Comté dans un communiqué de presse. Les dépenses de consommation des ménages connaissent une accélération (+ 0,4 %). Le rythme des embauches diminue, même s’il reste positif (+1,1 %). « Dans ce contexte, l’emploi salarié privé en France poursuit sa croissance (+ 0,2 %) mais à un rythme moins soutenu qu’au trimestre précédent (+ 0,3 %). Sur un an, l’emploi salarié progresse de + 1,4 % en France », indique le communiqué. En Bourgogne-Franche-Comté, cependant, le nombre d’emplois diminue au troisième trimestre, comme lors du second trimestre (- 1 600 postes). « La Bourgogne-Franche-Comté est à nouveau la seule région à perdre des emplois privés ce trimestre. Après un deuxième trimestre de baisse nette, les embauches de longue durée repartent (+ 0,9 %) en suivant la tendance nationale (+ 1,1 %). Au final, malgré un début d’année positif, la région perd plus de 1 760 postes sur un an dont la moitié dans l’intérim », observe l’Urssaf. Dans cette dynamique négative, le secteur de la construction maintient tout de même ses effectifs. « L’industrie est un secteur particulièrement fragilisé depuis plusieurs années : les pertes se poursuivent encore ce trimestre (- 510 postes) alors que ce secteur arrive à se stabiliser en France », analyse le service de collecte des prestations sociales. Même l’emploi dans les services, hors intérim, recule : – 390 postes. Une tendance contraire à celle observée à l’échelle nationale. Le commerce enregistre une perte de 300 postes sur le 3e trimestre. « Hormis la Haute-Saône où l’emploi progresse ainsi que le Jura et la Nièvre où il est stable, l’emploi permanent est en baisse dans les autres départements », conclut le communiqué de presse.