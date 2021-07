Le Vaccibus sera à Lure mardi 3 août pour une vaccination sans rendez-vous

Dans la continué des démarches d’ « aller-vers » de la préfecture de Haute-Saône et de l’ARS, afin de proposer la vaccination au plus près de la population, une nouvelle opération est portée par l’association de l’USAPS (Unité de sauvetage aquatique et premier secours). Cette opération aura lieu le mardi 2 aout, quartier du Mortard, de 10h à 12h sur le parking du centre commercial. Le Vaccibus est accessible sans rendez-vous, à tous à partir de 12 ans avec une autorisation parentale. « Pour se faire vacciner, il suffit juste de se munir d’une pièce d’identité et du certificat de 1re injection le cas échant » rappelle le communiqué de presse de la préfecture de Haute-Saône.