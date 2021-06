Le Département annonce des travaux de voirie à Valdoie et entre Bretagne et Vellescot

Le conseil départemental du Territoire de Belfort annonce des travaux de voirie. Ce sont « des travaux de renouvellement du revêtement de la chaussée », annonce le Département dans un communiqué. Les sections seront entièrement rabotées et un nouveau revêtement sera posé.Pour Valdoie, le chantier sur la R.D. 5 concerne une longueur approximative de 800 mètres, une surface approximative de 5 900 m2pour un coût de 83 000 euros TTC. Les travaux de rabotage seront effectués le mardi 15 juin et la mise en œuvre du revêtement se déroulera le mercredi 16 juin, « sauf en cas de conditions météorologiques défavorables (fortes pluies) qui entraîneraient un report des travaux », prévient le Département. Pour le tronçon de la R.D. 11 entre Bretagne et Vellescot, le chantier concerne une longueur approximative de 1 170 mètres, une surface approximative de 6 230 m2 pour un montant estimé à 78 000 euros TTC. Les travaux de rabotage seront effectués le lundi 14 juin et la mise en œuvre du revêtement se déroulera le mardi 15 juin, sauf en cas de conditions météorologiques défavorables. « Durant toute la durée du chantier, la circulation des véhicules sera interdite sur le tronçon précisé ci-dessus. Pour les véhicules en transit, une déviation avec une signalisation adaptée sera mise en place. Les accès aux propriétés riveraines seront maintenus. Toutefois, ils pourront être momentanément inaccessibles. Les stationnements sur la chaussée ne seront pas autorisés pendant la durée des travaux. »