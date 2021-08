Le centre de vaccination mobile sera à Beaucourt du 9 au 13 aout

Comme chaque semaine, le centre de vaccination mobile change de coin. La semaine du 9 au 13 aout, il sera possible de se faire vacciner à Beaucourt, à la salle ominisports, située 69 rue du Dr Julg. Toutes les personnes âgées de plus de 12 ans, sans restriction, peuvent être vaccinées dans le centre départemental. Les doses proposées par le centre mobile sont exclusivement Pfizer-BioNTech et Moderna. Le délai entre la première et la deuxième dose est de 6 semaines par défaut. Mais il est désormais possible de la décaler entre la 3ème et la 7ème semaine après la première dose.